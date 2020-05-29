В Ставрополе длинная змея выползла в люди

29 Май 2020 2020-05-29T14:39:21+03:00

По всей вероятности, рептилия была ранена

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В сети появился ролик, снятый жительницей одного из густонаселенных микрорайонов Ставрополя. Девушка во время прогулки встретила длинную черную змею на улице. Рептилия активно ползала прямо по тротуару.

Однако, судя по видеокадрам, змея была ранена.

Напомним, «Комсомолка» уже рассказывала историю, как спасатели отловили змею в частном доме в Левокумском районе. Там рептилия пригрелась прямо на батарее.

Змеи стали заползать в дома жителей Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU