На Ставрополье заведующая детского сада незаконно получила деньги

29 Май 2020 2020-05-29T15:13:47+03:00

Злоумышленница зачислила в штат знакомую, которая фактически не работала

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В Зеленокумске заведующая детского сада стала фигурантом уголовного дела. Женщина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

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По данным ведомства, злоумышленница зачислила в штат знакомую, которая фактически не работала. А всю свою зарплату эта женщина передавала руководителю детсада.

За полгода сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей. Во время допроса заведующая утверждала, что эту сумму она потратила на поддержание в надлежащем состоянии здания детсада.

Полицейские не нашли подтверждения этого факта.

ИСТОЧНИК KP.RU