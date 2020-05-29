На Ставрополье заведующая детского сада незаконно получила деньги
В Зеленокумске заведующая детского сада стала фигурантом уголовного дела. Женщина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
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По данным ведомства, злоумышленница зачислила в штат знакомую, которая фактически не работала. А всю свою зарплату эта женщина передавала руководителю детсада.
За полгода сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей. Во время допроса заведующая утверждала, что эту сумму она потратила на поддержание в надлежащем состоянии здания детсада.
Полицейские не нашли подтверждения этого факта.
ИСТОЧНИК KP.RU