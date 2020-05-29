2020-05-29T16:24:27+03:00
Происшествия

На Ставрополье в ДТП пострадали пять человек, один погиб

Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы, проводятся оперативные мероприятия
Ася АСРЯН
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Инцидент произошел 29 мая, около 15:15, в Красногвардейском районе, на дороге «с. Красногвардейское – с. Коммунара».

Там столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб, пятеро пострадали. Об этом информирует пресс-служба краевого МЧС России.

В больницу с травмами доставили 4 человека, один участник ДТП от госпитализации отказался. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы, проводятся оперативные мероприятия.

По данным пресс-службы регионального ведомства, дорога не перекрывалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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