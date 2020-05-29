На Ставрополье решают судьбу выпускных в школах

29 Май 2020 2020-05-29T17:17:19+03:00

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Проведение выпускных на Ставрополье зависит от эпидобстановки. Пока что вопрос о формате мероприятия не решен, сообщает управление по информполитике Правительства края.

Власти отметили, что, кроме эпидемиологической ситуации в крае, на решение могут повлиять родители выпускников.

- Перед нами стоит серьезный выбор: поставить под угрозу здоровье детей или провести выпускные. На сегодняшний день сложилась сложная эпидемиологическая ситуация. Делать какие-то прогнозы очень трудно, а называть точные даты – тем более, - первый заместитель министра образования Ставрополья Наталья Лаврова. - Во многом решение вопроса будет зависеть от решения родителей.

По мнению представителя ведомства, родители - первые люди, которые несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей.

Напомним, согласно решению Минобразования Ставрополья, "Последние звонки" в регионе прошли в онлайн-формате.

ИСТОЧНИК KP.RU