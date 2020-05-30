2020-05-30T12:48:47+03:00
Спорт

Глушаков может покинуть «Ахмат» по окончании сезона

Полузащитник продлил контракт с клубом только на два месяца
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: пресс-служба ФК «Ахмат»Фото: пресс-служба ФК «Ахмат»
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков может покинуть команду после окончания сезона. Футболист сообщил, что продлил контракт с грозненцами лишь на два месяца. Дальнейшие свои действия он не комментирует.

— Я сегодня продлил контракт на два месяца. Сезон не окончен, футболисты сейчас думают только о завершении чемпионата. Более глобальные вещи с клубом мы пока не обсуждали, — сообщил полузащитник.

По словам Глушакова, опция 1+1 действует и для игрока и для клуба. Таким образом, Денис сам может продлить соглашение. Однако решение будет приниматься, исходя из итоговой позиции «Ахмата» в турнирной таблице.

Напомним, сейчас грозненский клуб занимает последнюю строчку в РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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