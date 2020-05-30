30 Май 2020 2020-05-30T14:25:47+03:00

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Ставрополец поссорился с отцом и сломал нос полицейскому. Так житель села Дивное выразил свое недовольство задержанием. И попал под уголовную статью. Об этом сообщает пресс-служба Краевого суда.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Мужчина поссорился с отцом. Испугавшись физической расправы, пожилой мужчина вызвал полицейских. Чтобы успокоить дебошира. стражи порядка повезли его в отдел.

Выйдя на «курилку» участка, мужчина стал оскорблять одного из сотрудников. Находиться в участке ему явно не нравилось. Селянину сделали замечание. Вместо ответа он нанес сокрушительный удар головой в нос.

Сотрудник полиции получил сотрясение и перелом носа. Суд приговорил дебошира к трем годам условно с испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU