Роддом Буденновска закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

30 Май 2020 2020-05-30T14:33:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Роддом Буденновска закрыли на карантин после вспышки коронавируса. Тесты двух сотрудниц медучреждения показали положительный результат. Подробности сообщил главврач больницы Рустам Есенакаев.

По его сведениям, медики заразились от пациентки из соседнего района, которой была необходима экстренная помощь. После получения положительных результатов роддом был закрыт на карантин.

Теперь врачи смогут работать лишь удаленно. Для помощи роженицам будут сформированы акушерские бригады, которые будут выезжать по вызову. По окончании карантина роддом ждет полная дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU