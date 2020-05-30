Чеченское чудо: 100-летняя долгожительница вылечилась от коронавируса

30 Май 2020 2020-05-30T15:28:22+03:00

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Чеченская долгожительница вылечилась от коронавируса. Маленькое чудо произошло в Урус-Мартановском районе республики. Подробности рассказал сам Рамзан Кадыров.

— Я говорил с врачами. Возраст не имеет решающего значения для развития болезни. Выздоравливают даже люди с сопутствующими недугами. Например 100-летняя жительница Урус-Мартановского района недавно выписалась из больницы, — заявил Кадыров.

По словам чеченского лидера, врачи региона научились справляться с коронавирусом. Им удается спасать больных в самых сложных ситуациях.

— У человека трижды была остановка сердца. Но сейчас он здоров, дома. У нас многие болели, главы регионов болели, пять начальников полиции. Хорошо, что они смогли перенести вирус на ногах, — сказал глава Чечни.

В республике зафиксировано 1192 случаев заражения COVID-19. 787 человек выписаны из больниц, 13 скончались. Глава Чечни считает, что в данный момент регион достиг пика заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU