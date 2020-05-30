2020-05-30T16:54:16+03:00
Общество

Ставрополь проводит весну концертами с доставкой на дом

Все, кто не сможет послушать выступления, смогут насладиться трансляцией онлайн
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Балконные концерты пройдут в Ставрополе в последний день весныБалконные концерты пройдут в Ставрополе в последний день весныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе проводят весну и встретят день соседей бесплатными концертами с доставкой на дом. 31 мая в краевой столице пройдет серия безопасных балконных выступлений. Об этом сообщает администрация города.

Концерты пройдут на улицах Тухачевского, 24/2, Ленина, 74/17, Октябрьской, 190/1 и улице 50 лет ВЛКСМ, 95. Но никто не останется обиженным! Все, кто не смогут насладиться музыкой с балкона, могут присоединиться к прямым трансляциям в Instagram. Музыкальные шедевры из разных точек города будут транслироваться на разных аккаунтах: @cdkis, @cdkoktober, @gdk_stavropol, @stavtramplin.

ИСТОЧНИК KP.RU

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