Ставрополь проводит весну концертами с доставкой на дом

30 Май 2020 2020-05-30T16:54:16+03:00

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В Ставрополе проводят весну и встретят день соседей бесплатными концертами с доставкой на дом. 31 мая в краевой столице пройдет серия безопасных балконных выступлений. Об этом сообщает администрация города.

Концерты пройдут на улицах Тухачевского, 24/2, Ленина, 74/17, Октябрьской, 190/1 и улице 50 лет ВЛКСМ, 95. Но никто не останется обиженным! Все, кто не смогут насладиться музыкой с балкона, могут присоединиться к прямым трансляциям в Instagram. Музыкальные шедевры из разных точек города будут транслироваться на разных аккаунтах: @cdkis, @cdkoktober, @gdk_stavropol, @stavtramplin.

ИСТОЧНИК KP.RU