На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 83 человека
1 июня губернатор Ставрополья озвучил свежие данные по заболевшим коронавирусом в регионе.
За последние сутки коронавирусом заболели еще 83 человека. Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Всего в крае умерли от коронавируса 47 человек.
На сегодняшний день зафиксировано 2568 случаев заболевания. В том числе 225 детей. По словам Владимира Владимирова, всего выздоровели 1102 человека.
Губернатор добавил, что вирус еще рядом с нами. Это потребует бдительности и безусловного соблюдения мер профилактики.
Напомним, что режим самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 7 июня 2020 года. Также в регионе с 18 мая введен обязательный масочный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU
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