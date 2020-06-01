2020-06-01T07:45:35+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 83 человека

Всего в регионе скончались 47 пациентов
Ася АСРЯН
Поделиться:
В регионе до 7 июня продлен режим самоизоляцииВ регионе до 7 июня продлен режим самоизоляцииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

1 июня губернатор Ставрополья озвучил свежие данные по заболевшим коронавирусом в регионе.

За последние сутки коронавирусом заболели еще 83 человека. Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Всего в крае умерли от коронавируса 47 человек.

На сегодняшний день зафиксировано 2568 случаев заболевания. В том числе 225 детей. По словам Владимира Владимирова, всего выздоровели 1102 человека.

Губернатор добавил, что вирус еще рядом с нами. Это потребует бдительности и безусловного соблюдения мер профилактики.

Напомним, что режим самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 7 июня 2020 года. Также в регионе с 18 мая введен обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24