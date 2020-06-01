На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 83 человека

1 Июнь 2020 2020-06-01T07:45:35+03:00

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1 июня губернатор Ставрополья озвучил свежие данные по заболевшим коронавирусом в регионе.

За последние сутки коронавирусом заболели еще 83 человека. Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Всего в крае умерли от коронавируса 47 человек.

На сегодняшний день зафиксировано 2568 случаев заболевания. В том числе 225 детей. По словам Владимира Владимирова, всего выздоровели 1102 человека.

Губернатор добавил, что вирус еще рядом с нами. Это потребует бдительности и безусловного соблюдения мер профилактики.

Напомним, что режим самоизоляции в Ставропольском крае продлен до 7 июня 2020 года. Также в регионе с 18 мая введен обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU