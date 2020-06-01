Неизвестный расстрелял машину в Ингушетии
Человек в Chevrolet скончался
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В Ингушетии неизвестный расстрелял машину на федеральной трассе "Кавказ", около села Яндаре. С места преступления злоумышленник скрылся. Об этом сообщает информированный источник в правоохранительных органах республики.
Убийство на трассе в Ингушетии.Видео: соцсети
Так, по его словам, мужчина из автоматического оружия обстрелял Chevrolet, в котором находил один человек. Он умер. Злоумышленника разыскивают.
Как уточняет источник, причиной убийства могла стать кровная месть.
"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU