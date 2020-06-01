На Ставрополье на фасаде многоэтажки нарисуют маршала Буденного
Парень решил посвятить этот проект 75-летию Великой Победы
Фото: https://www.instagram.com/graffiti_yurets/
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Молодой уличный художник из Ростовской области собирается украсить стену одного из 9-этажных домов Будённовска изображением трижды Героя Советского Союза маршала Семёна Михайловича Будённого.
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Парень решил посвятить этот проект 75-летию Великой Победы.
Уличный художник уже нарисовал портрет маршала Жукова и планирует и дальше продолжать работать по патриотической тематике.
ИСТОЧНИК KP.RU