На Ставрополье на фасаде многоэтажки нарисуют маршала Буденного

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:22:13+03:00

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Молодой уличный художник из Ростовской области собирается украсить стену одного из 9-этажных домов Будённовска изображением трижды Героя Советского Союза маршала Семёна Михайловича Будённого.

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Парень решил посвятить этот проект 75-летию Великой Победы.

Уличный художник уже нарисовал портрет маршала Жукова и планирует и дальше продолжать работать по патриотической тематике.

ИСТОЧНИК KP.RU