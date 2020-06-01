На Ставрополье первая летняя неделя будет дождливой, с грозой и градом
По данным синоптиков, на Ставрополье прогнозируются сильные дожди с грозами. Пасмурную погоду украсит и порывистый ветер. Температура воздуха днём будет выше 20 градусов, ночью выше 10.
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А накануне в ставропольском селе Бешпагир Грачевского района выпал град. Местные жители успели заснять на мобильный крупные льдинки и опубликовать в местных пабликах.
Фото: grachevskiy_rayon
Пока нет информации, нанес ли первый летний град ущерб жителям Грачевского района.
ИСТОЧНИК KP.RU