На Ставрополье первая летняя неделя будет дождливой, с грозой и градом

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:43:33+03:00

А накануне в селе Бешпагир Грачевского района выпал град

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По данным синоптиков, на Ставрополье прогнозируются сильные дожди с грозами. Пасмурную погоду украсит и порывистый ветер. Температура воздуха днём будет выше 20 градусов, ночью выше 10.

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А накануне в ставропольском селе Бешпагир Грачевского района выпал град. Местные жители успели заснять на мобильный крупные льдинки и опубликовать в местных пабликах.

Фото: grachevskiy_rayon

Пока нет информации, нанес ли первый летний град ущерб жителям Грачевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU