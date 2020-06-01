На Ставрополье отдыхающие увидели на дереве медведя
Инцидент произошел около станицы Суворовской в Предгорном районе Ставрополья. Компания людей вместе с детьми отправились на рыбалку. Они же и заметили нежданного гостя. На дереве лазал медведь.
Автор видео, по всей вероятности, отец семейства» снял четвероногого друга на мобильный, чтобы показать «чудеса на Ставрополье»:
- Вот такие чудеса у нас под Суворовкой. Медведи по деревьям лазают. Находимся мы под Суворовкой, ловим рыбу на речке Кума, - комментирует рыбак происходящее на видео.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Георгиевского округа во время прогулки заметили недалеко от села Краснокумского волков. Предварительно, животные бродили в районе краснокумских мостов.
Медведь вышел к людям в ставропольском селе.
Видео с места событий очевидцы опубликовали в местном паблике. По их словам, признаков агрессии волки не проявляли. Некоторые горожане написали в комментариях к посту, что животные могли выйти к людям в поисках пропитания.
ИСТОЧНИК KP.RU