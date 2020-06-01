2020-06-01T15:13:33+03:00
Общество

На Ставрополье отдыхающие увидели на дереве медведя

Группа ставропольцев, придя на рыбалку, увидели неожиданного гостя
Ася АСРЯН
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Ставропольцы пришли на рыбалку и встретили неожиданного гостя на деревеСтавропольцы пришли на рыбалку и встретили неожиданного гостя на деревеФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел около станицы Суворовской в Предгорном районе Ставрополья. Компания людей вместе с детьми отправились на рыбалку. Они же и заметили нежданного гостя. На дереве лазал медведь.

Автор видео, по всей вероятности, отец семейства» снял четвероногого друга на мобильный, чтобы показать «чудеса на Ставрополье»:

- Вот такие чудеса у нас под Суворовкой. Медведи по деревьям лазают. Находимся мы под Суворовкой, ловим рыбу на речке Кума, - комментирует рыбак происходящее на видео.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Георгиевского округа во время прогулки заметили недалеко от села Краснокумского волков. Предварительно, животные бродили в районе краснокумских мостов.

Медведь вышел к людям в ставропольском селе.

Видео с места событий очевидцы опубликовали в местном паблике. По их словам, признаков агрессии волки не проявляли. Некоторые горожане написали в комментариях к посту, что животные могли выйти к людям в поисках пропитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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