На Ставрополье отдыхающие увидели на дереве медведя

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:13:33+03:00

Ставропольцы пришли на рыбалку и встретили неожиданного гостя на дереве Фото: Архив "КП"

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Инцидент произошел около станицы Суворовской в Предгорном районе Ставрополья. Компания людей вместе с детьми отправились на рыбалку. Они же и заметили нежданного гостя. На дереве лазал медведь.

Автор видео, по всей вероятности, отец семейства» снял четвероногого друга на мобильный, чтобы показать «чудеса на Ставрополье»:

- Вот такие чудеса у нас под Суворовкой. Медведи по деревьям лазают. Находимся мы под Суворовкой, ловим рыбу на речке Кума, - комментирует рыбак происходящее на видео.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Георгиевского округа во время прогулки заметили недалеко от села Краснокумского волков. Предварительно, животные бродили в районе краснокумских мостов.

Медведь вышел к людям в ставропольском селе.

Видео с места событий очевидцы опубликовали в местном паблике. По их словам, признаков агрессии волки не проявляли. Некоторые горожане написали в комментариях к посту, что животные могли выйти к людям в поисках пропитания.

ИСТОЧНИК KP.RU