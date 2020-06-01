На Ставрополье с 1 июня женщинам разрешили делать ЭКО

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:33:41+03:00

В краевом ведомстве уточнили, что медучреждения начинают свою работу в прежнем режиме, как это было до введения режима повышенной готовности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первом квартале этого года, до введения ограничительного режима, сделано 210 процедур ЭКО и 136 криопереноса

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С 1 июня в Ставропольском крае возобновляют работу больницы, где проводят процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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Напомним, из-за коронавируса на Ставрополье временно перестали делать процедуры искусственного оплодотворения. Однако, начиная с сегодняшнего дня, 1 июня, ограничения снимаются.

В краевом ведомстве уточнили, что медучреждения начинают свою работу в прежнем режиме, как это было до введения режима повышенной готовности. Естественно, медики обязаны соблюдать меры безопасности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что всего в 2020 году на Ставрополье планируют провести почти две тысячи процедур ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования.

В первом квартале этого года, до введения ограничительного режима, сделано 210 процедур ЭКО и 136 криопереноса.

На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 7 июня 2020. Губернатор региона Владимир Владимиров в очередной раз призвал жителей края не нарушать его. Также введен до 1 июля обязательный масочный режим. Нарушителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU