«ЕвроХим» помогает Ставрополью справляться с коронавирусом
Как рассказал генеральный директор МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев, компания предприняла все меры для защиты работников предприятий и обеспечения непрерывности технологических производственных процессов. Помещения и транспорт дезинфицируются, сотрудников доставляют на предприятия на корпоративных автобусах, предварительно измеряя температуру каждому.
В столовых установлено оборудование для обеззараживания воздуха и бесконтактные диспенсеры для очистки рук. Там, где это возможно, обеды доставляются в специальных ланч-боксах прямо на рабочие места. Сотрудников старше 65 лет и тех, кто не занят на производстве непрерывного цикла, перевели на удаленную работу. В компании понимают, что в сегодняшних условиях особенно важно поддерживать связь с представителями региональных властей.
- Уже в конце марта мы создали оперативный штаб по противодействию эпидемии коронавируса, призванный решать проблемы на местах и координировать нашу совместную с муниципалитетами работу, - подчеркнул Нечаев.
Сотрудничество ведется в самых разных форматах, в зависимости от запросов на местах. В частности, в Невинномысске, где работает входящий в её состав «Невинномысский Азот», компания передала муниципалитету в пользование современный мощный аппарат высокого давления для проведения влажной уборки на улицах города.
Также город получил для медицинских и жилищно-коммунальных учреждений 15 000 защитных масок, очки закрытого типа, одноразовые халаты и комбинезоны, а также дезинфицирующие средства: уличные и для рук.
Новым направлением в работе компании стала организация молодежного движения волонтеров. Принадлежащий Андрею Мельниченко «ЕвроХим» наладил взаимодействие своего добровольческого движения #МыВместеЕвроХим с участниками Всероссийской акции взаимопомощи.
На Ставрополье волонтеры «ЕвроХима» доставляли продуктовые наборы, раздавали медицинские маски и поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны. В компании понимают, что помощь должна быть актуальной и по-настоящему востребованной.
ИСТОЧНИК KP.RU
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