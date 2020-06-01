«ЕвроХим» помогает Ставрополью справляться с коронавирусом

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:53:13+03:00

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Как рассказал генеральный директор МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев, компания предприняла все меры для защиты работников предприятий и обеспечения непрерывности технологических производственных процессов. Помещения и транспорт дезинфицируются, сотрудников доставляют на предприятия на корпоративных автобусах, предварительно измеряя температуру каждому.

В столовых установлено оборудование для обеззараживания воздуха и бесконтактные диспенсеры для очистки рук. Там, где это возможно, обеды доставляются в специальных ланч-боксах прямо на рабочие места. Сотрудников старше 65 лет и тех, кто не занят на производстве непрерывного цикла, перевели на удаленную работу. В компании понимают, что в сегодняшних условиях особенно важно поддерживать связь с представителями региональных властей.

- Уже в конце марта мы создали оперативный штаб по противодействию эпидемии коронавируса, призванный решать проблемы на местах и координировать нашу совместную с муниципалитетами работу, - подчеркнул Нечаев.

Сотрудничество ведется в самых разных форматах, в зависимости от запросов на местах. В частности, в Невинномысске, где работает входящий в её состав «Невинномысский Азот», компания передала муниципалитету в пользование современный мощный аппарат высокого давления для проведения влажной уборки на улицах города.

Также город получил для медицинских и жилищно-коммунальных учреждений 15 000 защитных масок, очки закрытого типа, одноразовые халаты и комбинезоны, а также дезинфицирующие средства: уличные и для рук.

Новым направлением в работе компании стала организация молодежного движения волонтеров. Принадлежащий Андрею Мельниченко «ЕвроХим» наладил взаимодействие своего добровольческого движения #МыВместеЕвроХим с участниками Всероссийской акции взаимопомощи.

На Ставрополье волонтеры «ЕвроХима» доставляли продуктовые наборы, раздавали медицинские маски и поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны. В компании понимают, что помощь должна быть актуальной и по-настоящему востребованной.

ИСТОЧНИК KP.RU