На Ставрополье прогнозируется ливень с грозой и градом

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:50:30+03:00

МЧС предупреждает о необходимости подготовки ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока

Изменить размер текста: A A

По прогнозу синоптиков, на Ставрополье ожидается сильный дождь с ветром, грозой и градом. Об этом информирует пресс-служба краевого управления МЧС России.

Так, с 17:00 до 19:00 1 июня и далее 2-3 июня местами в крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что накануне в ставропольском селе Бешпагир Грачевского района выпал град. Местные жители успели заснять на мобильный крупные льдинки и опубликовать в местных пабликах.

Жалобы медиков, открытие санаториев КМВ и подготовка к Параду Победы: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU