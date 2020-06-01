2020-06-01T17:50:30+03:00
Общество

На Ставрополье прогнозируется ливень с грозой и градом

МЧС предупреждает о необходимости подготовки ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока
Ася АСРЯН
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По прогнозу синоптиков, на Ставрополье ожидается сильный дождь с ветром, грозой и градом. Об этом информирует пресс-служба краевого управления МЧС России.

Так, с 17:00 до 19:00 1 июня и далее 2-3 июня местами в крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что накануне в ставропольском селе Бешпагир Грачевского района выпал град. Местные жители успели заснять на мобильный крупные льдинки и опубликовать в местных пабликах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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