В Ставрополе пьяный мужчина устроил аварию

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:19:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе водитель с признаками опьянения въехал в машину. В ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

О нетрезвом водителе сообщил очевидец. После аварии он забрал у дебошира ключи и ждал приезда наряда полиции. На месте инспекторы увидели мужчину, который еле стоял на ногах и говорил что-то невнятное. Во время диалога с сотрудниками ГАИ виновник ДТП постоянно засыпал. От медицинского освидетельствования он отказывался пять раз - потому что забывал, что подписал соответствующий протокол.

Полусонный и пьяный водитель в Ставрополе устроил ДТП.Видео: ГИБДД по СК

Против пьяного водителя собрали административный материал по части первой статьи 12.26 КРФобАП (невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Транспорт отправили на штрафстоянку.

Мужчине придется возмещать ущерб, причиненный во время аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU