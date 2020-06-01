2020-06-01T16:19:21+03:00
Происшествия

В Ставрополе пьяный мужчина устроил аварию

В ДТП никто не пострадал
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе водитель с признаками опьянения въехал в машину. В ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

О нетрезвом водителе сообщил очевидец. После аварии он забрал у дебошира ключи и ждал приезда наряда полиции. На месте инспекторы увидели мужчину, который еле стоял на ногах и говорил что-то невнятное. Во время диалога с сотрудниками ГАИ виновник ДТП постоянно засыпал. От медицинского освидетельствования он отказывался пять раз - потому что забывал, что подписал соответствующий протокол.

Полусонный и пьяный водитель в Ставрополе устроил ДТП.Видео: ГИБДД по СК

Против пьяного водителя собрали административный материал по части первой статьи 12.26 КРФобАП (невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Транспорт отправили на штрафстоянку.

Мужчине придется возмещать ущерб, причиненный во время аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Над ставропольским курортом пройдет «Золотой дождь»
На Ставрополье до 19 июня определят формат салюта и парада Победы
На Ставрополье сгорел крупный торговый центр
На Ставрополье районную больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
На Ставрополье санатории возобновляют работу
В Ставрополе пьяный мужчина устроил аварию
На Ставрополье прогнозируется ливень с грозой и градом
«ЕвроХим» помогает Ставрополью справляться с коронавирусом
На Ставрополье с 1 июня женщинам разрешили делать ЭКО
На Ставрополье отдыхающие увидели на дереве медведя
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
На Ставрополье первая летняя неделя будет дождливой, с грозой и градом
На Ставрополье на фасаде многоэтажки нарисуют маршала Буденного
На Ставрополье от коронавируса умерли 47 человек