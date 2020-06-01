На Ставрополье районную больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:48:59+03:00

Туда попала женщина с коронавирусной инфекцией, которая заразила других пациентов

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На карантин из-за коронавируса сегодня, 1 июня, закрыли стационар Шпаковской районной больницы. Об этом рассказал глава Михайловска Игорь Серов на своей.

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По словам градоначальника, на такие меры пошли после того, как в больницу попала пациентка с коронавирусом.

— Туда попала женщина из Ставрополя и успела заразить 25 человек. Все под наблюдением врачей, в строгой изоляции, ни у кого нет тяжелых симптомов. То есть у нас 25 плюс 11, это 36, — прокомментировал глава Михайловска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сегодняшний день в регионе от коронавируса умерли 47 пациентов.

За прошедшие сутки скончался еще один житель Ставрополья. Всего в крае с начала пандемии зарегистрировано 2568 случаев заражения COVID-19. Из них 225 — дети.

ИСТОЧНИК KP.RU