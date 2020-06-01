На Ставрополье сгорел крупный торговый центр
Инцидент произошел 30 мая, около 03:00, в селе Каясула Нефтекумского округа. К пожарным обратился владелец двух магазинов, расположенных в одном торговом центре. Бизнесмен сообщил о возгорании его товара.
К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники районных электросетей, а также огнеборцы. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.
После обесточивания объекта пожарные подали четыре ствола с водой на тушение пламени. До утра субботы брандмейстеры разбирали и проливали конструкции.
– На втором этаже торгового центра горел магазин бытовой техники на общей площади в 320 кв. метров. Совместными усилиями мы ликвидировали горение и не допустили распространения огня на первый этаж ТЦ, где находится магазин мягкой мебели, - прокомментировал пожарный.
По словам спасателей, Благодаря тому, что между этажами были крепкие бетонные перекрытия, товар в мебельном бутике не пострадал от воды.
ИСТОЧНИК KP.RU