На Ставрополье сгорел крупный торговый центр

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:09:13+03:00

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Инцидент произошел 30 мая, около 03:00, в селе Каясула Нефтекумского округа. К пожарным обратился владелец двух магазинов, расположенных в одном торговом центре. Бизнесмен сообщил о возгорании его товара.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники районных электросетей, а также огнеборцы. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.

После обесточивания объекта пожарные подали четыре ствола с водой на тушение пламени. До утра субботы брандмейстеры разбирали и проливали конструкции.

– На втором этаже торгового центра горел магазин бытовой техники на общей площади в 320 кв. метров. Совместными усилиями мы ликвидировали горение и не допустили распространения огня на первый этаж ТЦ, где находится магазин мягкой мебели, - прокомментировал пожарный.

По словам спасателей, Благодаря тому, что между этажами были крепкие бетонные перекрытия, товар в мебельном бутике не пострадал от воды.

ИСТОЧНИК KP.RU