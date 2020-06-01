На Ставрополье до 19 июня определят формат салюта и парада Победы

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:32:04+03:00

Владимир Владимиров обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности всех участников

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В краевом центре не позднее 19 июня примут окончательное решение по формату проведения парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Напомним, что военные парады по всей России пройдут 24 июня.

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В нашем регионе его проведут в краевой столице. В районах Ставрополья планируют организовать торжественные построения военнослужащих с возложением венков к мемориалам.

Владимир Владимиров обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности всех участников. Вопросами, связанными с проведением торжественных мероприятий, занимается специально созданная краевая рабочая группа.

Решение по формату торжеств и численности их участников примут не позднее 19 июня. По словам Владимирова, все зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU