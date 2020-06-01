Над ставропольским курортом пройдет «Золотой дождь»

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:56:08+03:00

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Прогуляться под «золотым дождем» кисловодчане скоро смогут на улице Герцена, где обновленную аллею украсит бобовник, или глициния.

Помимо скульптур и фонтана отремонтированную улицу Герцена украшают арочные перголы, с которых и будет спускаться золотым дождем необычное растение.

На проспекте Дзержинского в этом году, напомним, уже появились красные клены, на проспекте Ленина - гинкго билоба, а в исторической части города скоро высадят редкое растение ликвидамбар.

ИСТОЧНИК KP.RU