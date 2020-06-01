Над ставропольским курортом пройдет «Золотой дождь»
В Кисловодск завезли саженцы бобовника
Фото: пресс-служба управления по информполитике СК
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Прогуляться под «золотым дождем» кисловодчане скоро смогут на улице Герцена, где обновленную аллею украсит бобовник, или глициния.
Помимо скульптур и фонтана отремонтированную улицу Герцена украшают арочные перголы, с которых и будет спускаться золотым дождем необычное растение.
На проспекте Дзержинского в этом году, напомним, уже появились красные клены, на проспекте Ленина - гинкго билоба, а в исторической части города скоро высадят редкое растение ликвидамбар.
ИСТОЧНИК KP.RU