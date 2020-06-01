2020-06-01T17:56:08+03:00
Общество

Над ставропольским курортом пройдет «Золотой дождь»

В Кисловодск завезли саженцы бобовника
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба управления по информполитике СКФото: пресс-служба управления по информполитике СК
Изменить размер текста:

Прогуляться под «золотым дождем» кисловодчане скоро смогут на улице Герцена, где обновленную аллею украсит бобовник, или глициния.

Помимо скульптур и фонтана отремонтированную улицу Герцена украшают арочные перголы, с которых и будет спускаться золотым дождем необычное растение.

На проспекте Дзержинского в этом году, напомним, уже появились красные клены, на проспекте Ленина - гинкго билоба, а в исторической части города скоро высадят редкое растение ликвидамбар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Над ставропольским курортом пройдет «Золотой дождь»
На Ставрополье до 19 июня определят формат салюта и парада Победы
На Ставрополье сгорел крупный торговый центр
На Ставрополье районную больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
На Ставрополье санатории возобновляют работу
В Ставрополе пьяный мужчина устроил аварию
На Ставрополье прогнозируется ливень с грозой и градом
«ЕвроХим» помогает Ставрополью справляться с коронавирусом
На Ставрополье с 1 июня женщинам разрешили делать ЭКО
На Ставрополье отдыхающие увидели на дереве медведя
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
На Ставрополье первая летняя неделя будет дождливой, с грозой и градом
На Ставрополье на фасаде многоэтажки нарисуют маршала Буденного
На Ставрополье от коронавируса умерли 47 человек