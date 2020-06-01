На Ставрополье надбавки медикам выплатили только после вмешательства прокуратуры
Денег недосчитались сотрудники пяти медучреждений
Иллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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На Ставрополье медики получили заслуженные надбавки за работу с больными коронавирусом только после вмешательства прокуратуры. Денег недосчитались сотрудники пяти медучреждений.
По данным надзорного ведомства, 154 человека были незаконно лишены надбавок. Общая сумма ущерба насчитывает больше 1 миллиона рублей. Однако после проверки справедлиовсть была восстановлена. Врачам и медперсоналу выплатили заслуженные деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU