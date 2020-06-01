2020-06-01T18:59:17+03:00
Общество

На Ставрополье надбавки медикам выплатили только после вмешательства прокуратуры

Денег недосчитались сотрудники пяти медучреждений
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

На Ставрополье медики получили заслуженные надбавки за работу с больными коронавирусом только после вмешательства прокуратуры. Денег недосчитались сотрудники пяти медучреждений.

По данным надзорного ведомства, 154 человека были незаконно лишены надбавок. Общая сумма ущерба насчитывает больше 1 миллиона рублей. Однако после проверки справедлиовсть была восстановлена. Врачам и медперсоналу выплатили заслуженные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье надбавки медикам выплатили только после вмешательства прокуратуры
Над ставропольским курортом пройдет «Золотой дождь»
На Ставрополье до 19 июня определят формат салюта и парада Победы
На Ставрополье сгорел крупный торговый центр
На Ставрополье районную больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
На Ставрополье санатории возобновляют работу
В Ставрополе пьяный мужчина устроил аварию
На Ставрополье прогнозируется ливень с грозой и градом
«ЕвроХим» помогает Ставрополью справляться с коронавирусом
На Ставрополье с 1 июня женщинам разрешили делать ЭКО
На Ставрополье отдыхающие увидели на дереве медведя
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
На Ставрополье первая летняя неделя будет дождливой, с грозой и градом
На Ставрополье на фасаде многоэтажки нарисуют маршала Буденного
На Ставрополье от коронавируса умерли 47 человек