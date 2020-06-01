Ставропольчанка выпала из окна 10 этажа
Девушка разбилась насмерть
Девушка выпала из окна десятого этажаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:
Жители Ставрополя сообщают в соцсетях о несчастном случае, произошедшем на улице Тухачевского. Из она 10 этажа дома 30/2 выпала девушка. Шансов выжить у несчастной не было. Она разбилась об асфальт.
Правоохранительные органы пока никак не комментируют инцидент. Причины трагедии остаются неясными. Однако в соцсетях появляются противоречивые данные о том, что незадолго до падения несчастная поссорилась с молодым человеком.
ИСТОЧНИК KP.RU