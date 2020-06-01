Ставропольчанка выпала из окна 10 этажа

1 Июнь 2020 2020-06-01T23:27:55+03:00

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Жители Ставрополя сообщают в соцсетях о несчастном случае, произошедшем на улице Тухачевского. Из она 10 этажа дома 30/2 выпала девушка. Шансов выжить у несчастной не было. Она разбилась об асфальт.

Правоохранительные органы пока никак не комментируют инцидент. Причины трагедии остаются неясными. Однако в соцсетях появляются противоречивые данные о том, что незадолго до падения несчастная поссорилась с молодым человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU