2020-06-01T23:27:55+03:00
Происшествия

Ставропольчанка выпала из окна 10 этажа

Девушка разбилась насмерть
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Девушка выпала из окна десятого этажаДевушка выпала из окна десятого этажаФото: СОЦСЕТИ
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Жители Ставрополя сообщают в соцсетях о несчастном случае, произошедшем на улице Тухачевского. Из она 10 этажа дома 30/2 выпала девушка. Шансов выжить у несчастной не было. Она разбилась об асфальт.

Правоохранительные органы пока никак не комментируют инцидент. Причины трагедии остаются неясными. Однако в соцсетях появляются противоречивые данные о том, что незадолго до падения несчастная поссорилась с молодым человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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