На Ставрополье начали производить защитные экраны для медиков
В будённовском центре молодёжного инновационного творчества разработали и наладили производство защитных щитков для медиков.
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Так сотрудники этого центра откликнулись на просьбу врачей краевого центра специализированных видов медпомощи №1, которые сейчас трудятся в условиях возросшей нагрузки.
Первую партию изготовленных защитных экранов уже передали медучреждению.
Губернатор Ставрополья сообщил, что в нашем крае немало людей и предприятий, которые готовы помочь медикам с материалами и начать производство у себя защитных средств.
Владимир Владимиров добавил, что защитные экраны и комплектующие для медоборудования уже изготавливаются и в других центрах молодежного инновационного творчества Ставрополья.
В их числе – железноводский «Луч», пятигорский «HI-Tech Импульс», ставропольский «Вектор».
ИСТОЧНИК KP.RU