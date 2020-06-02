На Ставрополье начали производить защитные экраны для медиков

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:00:56+03:00

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В будённовском центре молодёжного инновационного творчества разработали и наладили производство защитных щитков для медиков.

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Так сотрудники этого центра откликнулись на просьбу врачей краевого центра специализированных видов медпомощи №1, которые сейчас трудятся в условиях возросшей нагрузки.

Первую партию изготовленных защитных экранов уже передали медучреждению.

Губернатор Ставрополья сообщил, что в нашем крае немало людей и предприятий, которые готовы помочь медикам с материалами и начать производство у себя защитных средств.

Владимир Владимиров добавил, что защитные экраны и комплектующие для медоборудования уже изготавливаются и в других центрах молодежного инновационного творчества Ставрополья.

В их числе – железноводский «Луч», пятигорский «HI-Tech Импульс», ставропольский «Вектор».

ИСТОЧНИК KP.RU