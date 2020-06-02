В городское озеро Железноводска выпустят рыбу после водоема очистки

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:00:28+03:00

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В ставропольском курорте проведут ежегодную уборку городского озера в парке имени Станислава Говорухина. Для уборки водоема будут использовать спецтехнику. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Железноводска.

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Со дна водоема будет собран накопившийся за год мусор и ил. Только после этого в озеро запустят рыбу.

Глава курорта также добавил, что этим летом на водоеме состоится фестиваль спортивной рыбалки «Железный крючок».

ИСТОЧНИК KP.RU