В городское озеро Железноводска выпустят рыбу после водоема очистки
Летом на водоеме состоится фестиваль спортивной рыбалки «Железный крючок»
Фото: Инстаграм главы города-курорта Евгения Моисеева
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В ставропольском курорте проведут ежегодную уборку городского озера в парке имени Станислава Говорухина. Для уборки водоема будут использовать спецтехнику. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Железноводска.
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Со дна водоема будет собран накопившийся за год мусор и ил. Только после этого в озеро запустят рыбу.
Глава курорта также добавил, что этим летом на водоеме состоится фестиваль спортивной рыбалки «Железный крючок».
ИСТОЧНИК KP.RU