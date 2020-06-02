Еще двое скончались от коронавируса в Северной Осетии

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:08:06+03:00

Рассказываем, как изменилась обстановка по COVID-19 в республике

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За сутки в Северной Осетии зарегистрировали еще два смертельных случая среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 58. В местном Роспотребнадзоре рассказали, на 2 июня зарегистрировано 3104 случая заражения (+49 за сутки).

При том 853 жителя получают лечение в больницах. Как уточнили в республиканском Минздраве, 5 человек – в Пригородной центральной районной больнице, 15 – в Правобережной центральной районной больнице, 7 детей и 4 взрослых – в Республиканской детской клинической больнице, 130 пациентов – в Ардонской ЦРБ, 558 – в Республиканской клинической больнице и 408 – в Республиканской клинической больнице скорой помощи.

Выздоровели за все время 2063 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU