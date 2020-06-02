В Пятигорске осужденный задушил сокамерника
Против него возбудили уголовное дело
Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю
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В Пятигорске против осужденного возбудили уголовное дело по первой части 105 статьи УК РФ (убийство). Мужчина задушил сокамерника, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.
Инцидент произошел 17 мая в камере СИЗО-2 УФСИН России по краю. Между сокамерниками произошла ссора из-за малозначительного повода, в ходе которого один задушил другого. Молодой человек был ранее дважды судим за убийство, один за раз - за покушение.
Сотрудники Следственного комитета осмотрели место убийства. Проводятся другие следственные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU