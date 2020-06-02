2020-06-02T11:17:46+03:00
Общество

На Ставрополье за год введут более миллиона квадратных метров жилья

В пользовании уже 271 тысяча
Антон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье в 2020 году хотят ввести почти 1,1 миллиона квадратных метров жилья. 50 процентов объектов строят по долевому принципу, еще 40 процентов - по новым требованиям, с использованием эскроу-счетов, сообщает пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Информацию озвучили на онлайн-совещании. По словам главы края, темпы ввода объектов по национальному проекту "Жилье и городская среда" на Ставрополье чиновники обязаны сохранить. Этому не должен помешать переход на эскроу-счета.

Помимо прочего, Владимиров потребовал следить за сроками строительства и соблюдением интересов дольщиков. Сейчас работы идут по графику, в январе-апреле ввели 271 тысячу квадратных метров, отметил региональный министр строительства и архитектуры Валерий Савченко.

СПРАВКА KP.RU

Эскроу-счета - это специальный счет, на котором хранятся имущество, деньги или документы до выполнения определенных обязательств сторонами. Эскроу-счета широко используются в сделках с недвижимостью. Все ценности, находящиеся на счету, эскроу-агент передаст только в случае, если будут выполнены все требования контракта между сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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