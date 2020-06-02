Власти Ставрополья поддержали санатории деньгами

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:41:00+03:00

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На Ставрополье власти оказали помощь местным санаториям. Здравницам предложили кредиты под два процента на поддержание занятости. Эта мера входит в инициированную президентом Владимиром Путиным программы кредитования, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Первый санаторий из Кисловодска уже получил поддержку. В учреждении работает больше 200 человек. Деньги пойдут на зарплаты и открытие после долгого простоя. Напомним, что с 1 июня санатории на территории края постепенно начинают работу.

- Конечно, с соблюдением всех санитарных требований и рекомендаций Роспотребнадзора, - отметил Владимиров. - Специальные меры поддержки помогут санаторно-курортному комплексу легче вернуться к работе после вынужденного простоя.

Такую же поддержку может получить любой в бизнес-сообществе. На Ставрополье более 400 предпринимателей заявили о желании взять кредит под два процента на выплату зарплат. 73 - уже выданы, еще 150 - одобрены.

ИСТОЧНИК KP.RU