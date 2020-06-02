На Ставрополье стартовала подготовка к отопительному сезону
В ближайшее время управляющие организации и ТСЖ Ставрополья должны составить план-график подготовки многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях. Затем его утверждают органы местного самоуправления.
Кроме того, необходимо провести гидравлические испытания, ремонт, поверку и наладку всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры.
Напоминаем, что не проведение лицензиатом испытаний на прочность и плотность, промывки и регулировки систем отопления в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения МКД относится к грубым нарушениям лицензионных требований.
Проведение указанных мероприятий подтверждается паспортом готовности дома к эксплуатации в зимних условиях. Об этом сообщает пресс-служба управления Ставропольского края - государственной жилищной инспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU