2020-06-02T12:29:18+03:00
Общество

На Ставрополье стартовала подготовка к отопительному сезону

Необходимо провести поверку и наладку всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры
Ася АСРЯН
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Необходимо провести гидравлические испытания, ремонт, поверку и наладку всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартирыНеобходимо провести гидравлические испытания, ремонт, поверку и наладку всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартирыФото: Олег ЗОЛОТО
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В ближайшее время управляющие организации и ТСЖ Ставрополья должны составить план-график подготовки многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях. Затем его утверждают органы местного самоуправления.

Кроме того, необходимо провести гидравлические испытания, ремонт, поверку и наладку всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры.

Напоминаем, что не проведение лицензиатом испытаний на прочность и плотность, промывки и регулировки систем отопления в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения МКД относится к грубым нарушениям лицензионных требований.

Проведение указанных мероприятий подтверждается паспортом готовности дома к эксплуатации в зимних условиях. Об этом сообщает пресс-служба управления Ставропольского края - государственной жилищной инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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