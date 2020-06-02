2020-06-02T12:49:45+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии медсестра погибла от коронавируса

Женщина работала с больными COVID-19
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кабардино-Балкарии скончался медицинский работник 1992 года рождения, заразившийся COVID-19 в госпитале особо опасных инфекций №1. В Минздраве республики уточнили, что спасти не удалось медсестру Альбину Бозиеву, которая «с честью выполняла свой долг и самоотверженно спасала больных».

- С начала заболевания коллеги оказывали ей весь необходимый объём медицинской помощи, но спасти ее не удалось. Светлая память погибшему медработнику, отдавшему свою жизнь в борьбе за жизнь и здоровье пациентов, - прокомментировали трагический случай в министерстве здравоохранения КБР.

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На 2 июня в республике зарегистрировано 2978 случаев заболевания коронавирусом (+75 за сутки). Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 уточняет, в том числе 1272 выздоровевших человек и 23 скончавшихся (+2 за сутки). Последние летальные исходы: мужчина 1963 года рождения из города Баксан и женщина 1992 года рождения из села Бабугент. В госпиталях лечение получают 847 пациентов с подтвержденным диагнозом, в том числе 50 человек в реанимации. На амбулаторном лечении – 619 жителей, бессимптомно переносят – 217.

ИСТОЧНИК KP.RU

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