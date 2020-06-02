На Ставрополье проверят, как пристёгнуты водители и пассажиры

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:49:19+03:00

Уже с 3 июня сотрудники ГИБДД проведут со ставропольцами разъяснительную работу

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье продолжаются рейды, в которых правоохранители напоминают водителям и пассажирам транспорта о необходимости использовании ремней безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Когда можно поехать на курорты КМВ и черноморское побережье Краснодарского края: коронавирус на Юге России 00:00 00:00

За 2019 год более 22% водителей, попавших в ДТП, получили смертельные ранения из-за того, что проигнорировали наличие ремня безопасности в автомобиле.

Чтобы рассказать о последствиях пренебрежения средствами фиксации, а также детскими удерживающими устройствами, уже с 3 июня сотрудники ГИБДД проведут со ставропольцами разъяснительную работу.

А также проверят, как водители перевозят своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU