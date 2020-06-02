На Ставрополье проверят, как пристёгнуты водители и пассажиры
На Ставрополье продолжаются рейды, в которых правоохранители напоминают водителям и пассажирам транспорта о необходимости использовании ремней безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.
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За 2019 год более 22% водителей, попавших в ДТП, получили смертельные ранения из-за того, что проигнорировали наличие ремня безопасности в автомобиле.
Чтобы рассказать о последствиях пренебрежения средствами фиксации, а также детскими удерживающими устройствами, уже с 3 июня сотрудники ГИБДД проведут со ставропольцами разъяснительную работу.
А также проверят, как водители перевозят своих детей.
ИСТОЧНИК KP.RU