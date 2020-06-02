Ставрополье получит 288 млн рублей на спасение сферы по вывозу ТКО
На Ставрополье помогут региональным операторам в сфере вывоза ТКО. Деньги выделит Правительство России в соответствии с распоряжением №1449-р от 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ по Ставропольскому краю.
В общей сложности Правительство России выделяет на эти нужды 9,25 миллиарда рублей. Ставрополье получит 288 миллионов, которые пойдут на стабилизацию финансового положения региональных операторов, работающих с ТКО. Компании смогут претендовать на субсидию после того, как документами подтвердят, что пострадали от ограничений из-за коронавируса.
Как уточняет Минприроды России, эти средства нужны для того, чтобы достичь целей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", реализуемого в рамках нацпроекта "Экология".
ИСТОЧНИК KP.RU