Мэр кабардино-балкарской столицы заболел COVID-19

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:25:23+03:00

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Глава кабардино-балкарской столицы — город Нальчик, ушел на самоизоляцию с подтвержденным статусом COVID-19. Известно, что Таймураза Ахохова отправили домой на карантин как «контактного» с больным еще до того, как коронавирус подтвердился лабораторно. Но сегодня стало известно, что мэр также инфицирован.

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Подробнее о здоровье чиновника рассказали в администрации Нальчика, которая продолжает работать в штатном режиме, вовремя оградив заболевших сотрудников от остальных.

- Мэр переносит болезнь в легкой форме, находится в изоляции и соблюдает все рекомендации врачей, - комментируют в ведомстве.

Таймураз Ахохов и сам обратился к землякам, попав на самоизоляцию как больной COVID-19:

- Вирус действительно опасен, легко передается от человека человеку. По возможности соблюдайте самоизоляцию и эпидемиологические нормы безопасности, - написал глава Нальчика в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU