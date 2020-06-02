2020-06-02T14:50:47+03:00
Общество

В Ставрополе дерево замуровали в асфальт

Фотографии тут же вызвали бурную дискуссию среди ставропольцев
Ася АСРЯН
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Ставрополе на одном из тротуаров дерево замуровали в асфальт. Так, дорожное покрытие положили впритык к стволу тополя при ремонте улицы Победы.

Снимки последствий дорожных работ разместили в местных пабликах.

Фотографии тут же вызвали бурную дискуссию среди ставропольцев. Большинство пользователей сети отреагировали на ситуацию с возмущением:

А потом дерево задохнётся, засохнет и его срубят, — негодует местный житель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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