В Ставрополе дерево замуровали в асфальт
Фотографии тут же вызвали бурную дискуссию среди ставропольцев
Фото: соцсети
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В Ставрополе на одном из тротуаров дерево замуровали в асфальт. Так, дорожное покрытие положили впритык к стволу тополя при ремонте улицы Победы.
Снимки последствий дорожных работ разместили в местных пабликах.
Фотографии тут же вызвали бурную дискуссию среди ставропольцев. Большинство пользователей сети отреагировали на ситуацию с возмущением:
— А потом дерево задохнётся, засохнет и его срубят, — негодует местный житель.
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ИСТОЧНИК KP.RU