В Черкесске пьяная женщина с ножом набросилась на мужчину
В Черкесске нетрезвая 38-летняя женщина напала на собутыльник. В момент происшествия она была вооружена ножом, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.
Инцидент произошел 31 мая. На телефон дежурного поступил звонок, обратившийся сообщил, что в республиканскую больницу привезли 36-летнего жителя поселка Бавуко с колото-резанными ранами в области груди.
В ходе оперативно-розыскных полицейские установили подозреваемую - ей оказалась 38-летняя жительница Черкесска. Она дала признательные показания. Когда они выпивали, между участниками конфликта произошел конфликт. Подозреваемая и пострадавшая стали драться, женщина схватила нож и ударила им в грудь мужчины.
Орудие изъяли, принимается процессуальное решение. Ее могут привлечь к ответственности за причинение вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU