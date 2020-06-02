В Черкесске пьяная женщина с ножом набросилась на мужчину

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:45:46+03:00

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В Черкесске нетрезвая 38-летняя женщина напала на собутыльник. В момент происшествия она была вооружена ножом, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.

Инцидент произошел 31 мая. На телефон дежурного поступил звонок, обратившийся сообщил, что в республиканскую больницу привезли 36-летнего жителя поселка Бавуко с колото-резанными ранами в области груди.

В ходе оперативно-розыскных полицейские установили подозреваемую - ей оказалась 38-летняя жительница Черкесска. Она дала признательные показания. Когда они выпивали, между участниками конфликта произошел конфликт. Подозреваемая и пострадавшая стали драться, женщина схватила нож и ударила им в грудь мужчины.

Орудие изъяли, принимается процессуальное решение. Ее могут привлечь к ответственности за причинение вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU