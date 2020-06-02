2020-06-02T14:19:53+03:00
Общество

В Пятигорске планируют снять ограничения на въезд в город

В городе зарегистрировано 336 случаев заболевания коронавирусом, 54 выздровели, 6 скончались
Ася АСРЯН
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Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов предложил убрать пропускные пункты на въездах в городГлава Пятигорска Дмитрий Ворошилов предложил убрать пропускные пункты на въездах в городФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пятигорске готовятся к новому этапу снятия ограничений. Коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,5.

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Еще несколько дней назад был больше 1. Конечно, говорить об улучшении ситуации пока рано. Так считают участники городского оперативного штаба.

В больницах курорта по-прежнему остаются пациенты с подтвержденным коронавирусом. Также в Пятигорске действует обсерватор, где под меднаблюдением лежат 26 ставропольцев.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов предложил убрать пропускные пункты на въездах в город. По его словам, основную задачу они уже не решают, но создают неудобства тем, кто въезжает в город и выезжает из него.

Эту инициативу вынесут на рассмотрение оперативного штаба Ставрополья.

На сегодняшний день в Пятигорске зарегистрировано 336 случаев заболевания коронавирусом, 54 выздоровели, 6 скончались.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ессентуках за сутки коронавирусом заболели трое врачей. Об этом рассказал глава ставропольского курорта Александр Некристов. Он добавил, что в городе выявлено 102 человека с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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