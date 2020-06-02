На Ставрополье в санатории приехали первые отдыхающие

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:02:12+03:00

С прибывающими на Ставрополье организована разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики в период отдыха Фото: Архив "КП"

Это гости из Брянской и Московской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, других территорий

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Сегодня возобновили свою работу 6 здравниц в регионе Кавказских Минеральных Вод. На отдых в наш край приехали 48 туристов. Это гости из Брянской и Московской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и других территорий.

Всем им разъяснили необходимость соблюдения мер профилактики в период отдыха.

В краевом правительстве напомнили, что все санатории, имеющие медицинские лицензии, с 1 июня смогли возобновить свою деятельность с учётом текущей эпидситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.

В ближайшие дни откроются ещё 27 санаториев региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске готовятся к новому этапу снятия ограничений. Коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,5. Еще несколько дней назад был больше 1. Конечно, говорить об улучшении ситуации пока рано. Так считают участники городского оперативного штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU