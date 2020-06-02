2020-06-02T18:02:12+03:00
Общество

На Ставрополье в санатории приехали первые отдыхающие

Это гости из Брянской и Московской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, других территорий
Ася АСРЯН
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С прибывающими на Ставрополье организована разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики в период отдыхаС прибывающими на Ставрополье организована разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики в период отдыхаФото: Архив "КП"
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Сегодня возобновили свою работу 6 здравниц в регионе Кавказских Минеральных Вод. На отдых в наш край приехали 48 туристов. Это гости из Брянской и Московской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и других территорий.

Всем им разъяснили необходимость соблюдения мер профилактики в период отдыха.

В краевом правительстве напомнили, что все санатории, имеющие медицинские лицензии, с 1 июня смогли возобновить свою деятельность с учётом текущей эпидситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.

В ближайшие дни откроются ещё 27 санаториев региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске готовятся к новому этапу снятия ограничений. Коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,5. Еще несколько дней назад был больше 1. Конечно, говорить об улучшении ситуации пока рано. Так считают участники городского оперативного штаба.

Когда можно поехать на курорты КМВ и черноморское побережье Краснодарского края: коронавирус на Юге России

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ИСТОЧНИК KP.RU

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