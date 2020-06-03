2020-06-03T10:02:52+03:00
Общество

Железноводск стал первым в России цифровизированным городом-курортом

Там закончили внедрять платформу "Умный город"
Антон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье закончили внедрение платформы "Умный город" на одной из территорий. Первым в России цифровизированным курортным городом стал Железноводск. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства края.

Проект реализовали по поручению губернатора Владимира Владимирова. Проект контролировали министерство ЖКХ Ставрополья и ГКУ СК «Региональный информационно-аналитический центр», а реализацией занималось подразделение Росатома.

Сейчас в Железноводске осуществили планы по улучшению сфер туризма, безопасности и повышения качества городской среды на 50 миллионов рублей. Ключевым проектом стало создание интерактивной платформы для прямого взаимодействия горожан и гостей с властью по 35 направлениям.

- На автобусных остановках появились информационные табло, на городских улицах – «умные пешеходные переходы». 26 единиц общественного транспорта оборудовали системой ГЛОНАСС, - говорится в сообщении.

По всему городу подключили 38 камер, которые передают информацию в единый интеллектуальный центр управления городским хозяйством. Четверть из этих устройств могут распознавать лица. 30 мусорных контейнеров могут определять свою загрузку.

- Часть «умных» технологий, примененных в Железноводске, возможна к тиражированию в других населенных пунктах края. Это было одним из основных условий реализации проекта. Какие это будут территории, предстоит определить на основании анализа существующего уровня, целей и перспектив развития городского хозяйства, - прокомментировал технологию министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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