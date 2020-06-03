2020-06-03T10:42:07+03:00
Происшествия

На Ставрополье бывшие правоохранители осуждены к 7 годам колонии за получение взятки

Суд назначил Магомедову и Цыбу 7 лет исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе в течение 5 лет каждому
Ася АСРЯН
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Бывший инспектор отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела ГИБДД отдела МВД России по Буденновскому району Али Магомедова и его коллега Юрия Цыба стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 29 июля 2019 года Магомедовым и Цыбом для проверки документов остановили автомобиль «Лада 219010».

После проверки документов правоохранители выявили у водителя наличие признаков опьянения. Во время прохождения мужчиной медицинского освидетельствования был установлен факт употребления наркотиков.

Тогда инспекторы Магомедов и Цыб потребовали у водителя передать им 25 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности. На следующий день инспекторы получили требуемую сумму взятки, что было задокументировано сотрудниками УФСБ России по Ставрополью.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».

Суд назначил Магомедову и Цыбу 7 лет исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе в течение 5 лет каждому.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, должностные лица уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К дисциплинарной ответственности привлечен их непосредственный руководитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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