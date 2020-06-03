2020-06-03T10:45:12+03:00
Экономика

Статистики определили, кто больше всего зарабатывает на Ставрополье

Реальная зарплата в крае увеличилась на 6,5%
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Евгения ГУСЕВА
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На Ставрополье определили, работники какого производства зарабатывают больше других. Выяснилось, что самую большую зарплату получают на производстве химических веществ и продуктов. Северо-Кавказстат опубликовал рейтинг номинальной зарплаты в крае на период с января по март 2020 года.

Так, работники химпроизводства получают около 60 тысяч рублей, их зарплата увеличилась на 15%. Далее идут финансовая и страховая деятельность (51,7 тысяч), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (44,9 тысяч), добыча полезных ископаемых (41,4 тысяч) и обеспечение электрической энергией, газом и паром (40,1 тысяч). Из всех отраслей, чья номинальная зарплата выше 30 тысяч, уменьшение на 5% зафиксировали только в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Самыми низкооплачиваемыми отраслями оказались производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (17,7 тысяч), напитков (16,5 тысяч), текстильных изделий (14,5 тысяч) и одежды (13 тысяч). Сильно пострадало изготовление текстильных изделий: здесь зафиксировали спад номинальной зарплаты на 33,5%.

Отметим, что средняя зарплата в январе-марте 2020 года увеличилась относительно этого периода за 2019. Статистики зафиксировали рост в 9,5%. Таким образом, средняя зарплата по краю на данный момент - 31370 рублей. Эксперты уточнили, что реальная зарплата (скорректированная на индекс потребительских цен) выросла на 6,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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