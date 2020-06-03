Министр обороны Сергей Шойгу стал почетным гражданином Северной Осетии
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров присвоил звание почетного гражданина республики министру обороны России Сергею Шойгу, назвав его «одним из самых уважаемых военных и государственных деятелей в стране». И напомнил о вкладе Шойгу еще в должности руководителя МЧС в «сохранение межнационального согласия в зоне осетино-грузинского конфликта в 1990-х годах».
- Будучи министром обороны, он оказывает серьезное содействие в развитии военной инфраструктуры и военно-патриотического воспитания нашей молодежи. По личному указанию Сергея Шойгу во Владикавказе строятся военный госпиталь и новый комплекс Северо-Кавказского Суворовского военного училища, - написал Битаров у себя в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU