2020-06-03T11:18:48+03:00
Политика

Министр обороны Сергей Шойгу стал почетным гражданином Северной Осетии

Глава республики объяснил свое решение о присвоении соответствующего статуса
Евгения СОКОРЕВА
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба МинобороныМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба Минобороны
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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров присвоил звание почетного гражданина республики министру обороны России Сергею Шойгу, назвав его «одним из самых уважаемых военных и государственных деятелей в стране». И напомнил о вкладе Шойгу еще в должности руководителя МЧС в «сохранение межнационального согласия в зоне осетино-грузинского конфликта в 1990-х годах».

- Будучи министром обороны, он оказывает серьезное содействие в развитии военной инфраструктуры и военно-патриотического воспитания нашей молодежи. По личному указанию Сергея Шойгу во Владикавказе строятся военный госпиталь и новый комплекс Северо-Кавказского Суворовского военного училища, - написал Битаров у себя в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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