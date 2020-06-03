Генпрокуратура направила своих представителей в Черкесск

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:42:56+03:00

Им предстоит проверить статистику и медучрежения с зараженными COVID-19

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В Черкесск выехали работники Генпрокуратуры России. Сотрудники федерального надзорного органа проверят информацию о массовых заболеваниях COVID-19 в Карачаево-Черкесии и нарушении прав медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры КЧР.

Проверку организуют по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова. В Черкесск выезжает группа из Москвы.

- Надзорными мероприятиями будут охвачены учреждения здравоохранения республики, где проходят лечение граждане, заболевшие COVID-19. Сотрудники дадут правовую оценку полноты принятых противоэпидемиологических мер защиты медработников, достаточности развернутого коечного фонда для больных коронавирусом, а также законности расходования выделенных из федерального бюджета средств на выплаты медперсоналу, - сказано в сообщении.

Контролировать проверку будет заместитель генерального прокурора Андрей Кикоть. Если нарушения подтвердятся, то в прокуратуре примут "исчерпывающие меры".

Если вам известные случаи, когда права медработников или больных нарушались, то обратитесь по номерам - 8(8782) 26-04-73 и 89094959955.

Отметим, что первые проверки числа зараженных коронавирусом уже дали результат. Министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов объявил, что от COVID-19 и вирусной пневмонии в республике умерло около 60 человек.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU