2020-06-03T11:44:13+03:00
Происшествия

На Ставрополье поймали пьяную девушку за рулем легковушки

Теперь молодой ставропольчанке грозит 30-тысячный штраф, либо до 15 суток административного ареста
Ася АСРЯН
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Удивлению девушки из Труновского района не было предела, когда на проселочной дороге поздно ночью она заметила наряд ДПС. Автоинспекторы остановили отечественную легковушку, которая подозрительно медленно «кралась» по краю проезжей части.

За рулем была 21-летняя местная жительница, которая имела явные признаки опьянения. Девушка подтвердила, что накануне поездки употребляла спиртные напитки, но от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказалась.

Оказалось, что водительское удостоверение ставропольчанка не получала и права управления не имеет. Против нее составили административный материал по статье «Невыполнение водителем, не имеющим права управления, законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения».

Теперь молодой ставропольчанке грозит 30-тысячный штраф, либо до 15 суток административного ареста. Об этом сообщили в пресс-службе УГИЬЛДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Пьяная девушка попалась дежурным сотрудникам ГИБДД на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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