2020-06-03T12:27:39+03:00
Общество

На Ставрополье ожидается сильный дождь с грозой и градом

Жителей Ставрополья просят быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач
Ася АСРЯН
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Сотрудники краевого управления МЧС России советуют закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людейСотрудники краевого управления МЧС России советуют закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По данным Ставропольского Гидрометцентра, 4 и 5 июня местами в регионе прогнозируется ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС России.

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Жителей Ставрополья просят быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

Сотрудники краевого управления МЧС России советуют закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

Жителям частных домов - принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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