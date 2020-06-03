2020-06-03T13:06:52+03:00
Политика

"Искандеры" 24 июня проедут по Ставрополю

Ракетные комплексы приехали из Краснодарского края
Антон ШАПОВАЛОВ
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В ходе парада Победы 24 июня по Ставрополю проедут оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град-М" и "Ураган". Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

- В День Победы по площади Ленина проедут бронированные бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр", РСЗО "Град-М" и "Ураган", артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля "КамАЗ", комплекс связи "Редут", а также ОТРК "Искандер, - сказано в сообщении.

Комплексы "Искандер" проехали больше 300 километров из Краснодарского края. В колонну входят две транспортно-заряжающие машины ОТРК "Искандер".

На юге России парады Победы 24 июня запланированы в Волгограде, Керчи, Севастополе и Новороссийске, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В шествия будут участвовать более 43 тысяч военных, задействуют больше 800 военной техники - современной и времен Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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