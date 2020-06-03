2020-06-03T13:26:45+03:00
Общество

На Ставрополье растут объёмы противопаводковых работ

В регионе разработали комплексный план противопаводковых мероприятий стоимостью почти 3 млрд. рублей
Ася АСРЯН
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В мае - июне в крае традиционно возникает угроза наводненийВ мае - июне в крае традиционно возникает угроза наводнений
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В этом году на берегоукрепление, расчистку русел рек, ремонт гидротехнических сооружений и другие работы в крае предусмотрено 747 млн рублей.

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По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды края, осенне-зимний период и весна на Ставрополье выдались засушливыми.

Водность рек гораздо ниже среднегодовых отметок, но несмотря на это работы в рамках комплексного плана противопаводковых мероприятий продолжаются.

К наиболее масштабным работам относится заключение в бетонный лоток реки Подкумок на участке от Кисловодска до Ессентуков, берегоукрепительные сооружения на реке Кубань в Невинномысске, на реках Подкумок и Большой Ессентучок в поселке Белый Уголь и ряд других. Большие работы предстоят на Калаусе, Куме и других реках.

В мае - июне в крае традиционно возникает угроза наводнений. В этой связи Владимир Владимиров акцентировал внимание руководства муниципальных органов на том, чтобы запретить строительство в зонах затопления.

На Ставрополье разработали комплексный план противопаводковых мероприятий стоимостью почти 3 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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