2020-06-03T13:33:51+03:00
Общество

«Тайные знаки» ставропольского курорта раскрываются с высоты птичьего полета

Узоры зданий и растительности Кисловодска хранят многовековые тайны
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба управления по информационной политике ПСКФото: пресс-служба управления по информационной политике ПСК
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Визитная карточка Кисловодска – орнаменты клумб на Курортном бульваре. В их узорах переплетены кельтские знаки, которые органично перекликаются с орнаментами восточных стран (Индии, Тибета) и славянскими узорами.

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Сотрудники комбината благоустройства Кисловодска кропотливо воссоздают исторически сложившиеся необычные цветочные орнаменты.

Специалисты по древности историко-краеведческого музея «Крепость» не дают однозначного ответа: случайны или закономерны эти переплетения.

В этих краях пролегал Великий шелковый путь, который интегрировал культуру Востока в культуру местных племен и народов. Кельтские орнаменты - это символические карты пути, бесконечные лабиринты.

Много позже английские и ирландские монахи использовали подобные орнаменты в ранних христианских рукописях, указывая дорогу тем, кто идет по духовному пути.

Еще один «тайный знак» - Нарзанная галерея. Творение архитектора Уптона с высоты птичьего полета имеет форму ключа, в сердце которого нарзанный колодец глубиной 6,5 метров под стеклянным колпаком.

Считается, что Уптон зашифровал в форме здания двойной смысл: ключ, как минеральный источник, и ключ, с помощью которого каждый открывает для себя удивительный курорт России.

Арочная колоннада на главном входе в Национальный парк «Кисловодский» сверху выглядит как полусфера с полой серединой, в которой расположен малый круг – это фонтан.

Возведение колоннады в 1913 году по проекту архитектора Н. Н. Семенова было приурочено к столетию поражения армии Наполеона на землях Российской империи. До наших дней строение дошло практически без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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