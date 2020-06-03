На Ставрополье отменили режим ЧС, введенный из-за засухи и заморозка

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:45:52+03:00

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Власти Ставропольского края сняли режим ЧС, который ввели 1 мая из-за гибели посевов. На территории региона долгое время днем была засуха, а ночью - заморозки. Об этом сказано в постановлении губернатора Владимира Владимирова.

Гибель посевов связана с погодными условиями. Осенью 2019, зимой и весной 2020 года в крае выпало мало осадков. По прогнозам властей, урожай должен снизиться на 20-30 процентов. В апреле в некоторых частях региона несколько недель ночью и утром отмечали заморозки. Из-за этого 1 мая ввели режим ЧС.

- Рекомендовать главам администраций Арзгирского, Левокумского, Новоселецкого и Туркменского районов и Благодарненского, Нефтекумского и Петровского городских округов Ставропольского края отменить режим ЧС на муниципальном уровне, - сказано в постановлении.

Чтобы компенсировать ущерб от погодных аномалий, из регионального бюджета выделили средства для садоводов Ставрополья. Посевы зерновых пришли в норму, уверяют в министерстве сельского хозяйства края. Кроме этого, в регионе с помощью авиации образуют дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU